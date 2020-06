España contempla la propuesta de la OMS de rebajar las cuarentenas de 14 días a solo 10

"Se están detectando cada día entre 10.000 y 12.000 casos"

Concretamente, respecto a esto último, ha añadido que en España se están detectando cada día entre 10.000 y 12.000 casos sospechosos de COVID-19, al tiempo en que ha destacado que prácticamente “al 90% de estas personas con sospechas de haberse infectado se les está realizando un test” para confirmar si padecen o no la enfermedad.

Por otra parte, ahondando en los datos, Fernando Simón ha señalado que, con fecha de fallecimiento de los últimos 7 días , se han producido un total de 50 decesos , al tiempo en que ha vuelto a insistir en que la cifra total de fallecidos, que hoy no ha sumado ni un solo muerto con COVID-19, permanece “ congelada ” con el objetivo de corregir la serie. En este sentido, ha precisado, continúan esperando a que las comunidades autónomas realicen las correcciones necesarias con el objetivo de poder aportar “información de mayor calidad” y “más completa”.

“ La serie está congelada y no es valorable en estos momentos ”, ha dicho, asegurando que quieren tener cuanto antes ese dato y, en cuanto lo tengan, ofrecerán una “explicación exhaustiva” para tratar de abordar la confusión que ahora mismo existe respecto a esta cifra.

Simón advierte ante la posible llegada de casos importados

Por otro lado, tras hacer balance internacional, donde Estados Unidos se mantiene a la cabeza entre los países más afectados por la pandemia, con casi “dos millones de casos” e “ incrementos importantes de 20.000 casos diarios y fallecimientos por encima de los 400 diarios ”, seguido de Brasil , con más de 600.000 casos, y Rusia , con 485.253, Fernando Simón ha reparado específicamente en el caso de India para expresar su preocupación al respecto: “ Es un país enorme con una población muy concentrada y no tenemos claro la exhaustividad en la información que puedan tener”, ha dicho, para apuntar a continuación en la importancia de analizar la situación del coronavirus en el mundo especialmente cuando próximamente se abrirá la puerta al turismo extranjero.

Los periodos de cuarentena podrían reducirse a 10 días

“La Organización Mundial de la Salud ha propuesto rebajar la cuarentena de 14 a 10 días. Esos 14 días estaban basados en la evidencia relacionada con este virus hasta ese momento, así como la del virus más parecido, el SARS1. Toda esa evidencia va mejorando y ahora mismo la OMS ha hecho una propuesta en la que se podría reconsiderar el tiempo de cuarentena y rebajarlo. En España vamos a ver qué opción es la más segura , cuál es mejor para el control de la epidemia y para reducir las cargas sobre los sistemas. Es posible que en los próximos días cambie la situación" , ha dicho, indicando que "hay cada vez más evidencia de que a partir del día 7 los casos leves no transmiten la enfermedad", si bien, ha manifestado, que "en casos graves eso cambia" y por ello se ha de prever "un tiempo más".

El lío de las cifras: el número de diagnosticados también varía

No podía faltar en la sesión de preguntas, un día más, las cuestiones relativas a las dudas y las incongruencias en las cifras . Y no solo respecto al número de fallecidos , del que Simón ha vuelto insistir en que las “ distorsiones ” se deben a ese proceso de reajuste que todavía se está llevando a cabo y que están encontrando cierta dificultad en lo que respecta a la “actualización de las fichas” de casos “anteriores al 11 de mayo”, momento en que se aplicó el nuevo sistema de vigilancia, que brinda “desde hace dos o tres semanas un alto nivel de calidad de los datos”.

La demora en la entrega de la información del 8-M “no fue intencionada”

“ Se hizo todo lo que se pudo , se mantuvieron conversaciones con la persona que hizo el requerimiento y básicamente seguimos las instrucciones. Si hubo demora no fue intencionada, y se ha dado toda la información que se solicitó”, ha indicado, explicando que, además, el proceso de diálogo para aclarar qué información se les estaba pidiendo era necesario, dada la complejidad de determinados datos.

En este sentido, preguntado al respecto de si se conocían los riesgos o no en el 8-M , Simón ha recalcado que “siempre” han actuado “valorando toda la información epidemiológica disponible”.

“ No hemos en ningún momento menospreciado ningún riesgo y toda la información que se ha pasado y todas las respuestas que se han dado han sido tomadas con la mayor celeridad posible”, ha aseverado.

¿Contagian menos los asintomáticos?

Por último, Fernando Simón ha manifestado desconocer el alcance del estudio que sugiere que los diferentes tipos de sangre influyen en la protección del coronavirus, en especial los del grupo 0, subrayando que no hay evidencias y bromeando con un ejemplo claro: “Yo soy grupo 0 y me infecté. No puedo decir mucho más de ese estudio”.