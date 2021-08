La última actualización de los datos de vacunación por parte del Ministerio de Sanidad refleja que tan sólo el 27'4% de los menores de 19 ha recibido al menos una dosis. En el caso de las personas que han recibido la pauta completa en este grupo de edad, la proporción desciende hasta el 5%. Con estos datos, si asumimos que la nueva meta para conseguir la inmunidad de rebaño es el 80% de inmunizados y no el 70% como hasta ahora, habría que esperar al menos hasta el mes de octubre para poder dar por cerrado el episodio pandémico en España. No obstante, tal y como se ha encargado de recordar la OMS, el coronavirus no es un fenómeno que afecte de forma aislada a los países y, por tanto, hasta que no exista un índice de inmunidad suficiente a nivel global, ninguna región del planeta estará a salvo de sufrir los efectos de nuevas variantes que podrían escapar a la efectividad de las vacunas.