Las mujeres y el cáncer: la mitad sigue sin ir a revisiones y creen que el suyo es más mortal

El. No solo desde el punto de vista social y laboral sino también desde el punto de vista personal. Porque las mujeres siguen sin acudir a revisiones por miedo, aunque ya se sepa que la mortalidad por cáncer se sigue reduciendo en España y creen que los cánceres específicos en el cuerpo de la mujer son más mortales cuando no es cierto.

Las tres razones más significativas para las mujeres que no asistieron a los programas de detección del cáncer fueron: no lo consideraron necesario (32% de la muestra global y 27% de la española), no eran conscientes de su existencia (30% y 28%) y solo supieron de su existencia después de haber recibido el diagnóstico (26% y 29%). El 12 por ciento (5% en España) de ellas reconoció que sintió miedo ante la posibilidad de recibir la noticia de que tenía cáncer.