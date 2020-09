Estrés postraumático, depresión y ansiedad, los otros síntomas del covid

"Han pasado cuatro meses, pero todavía no he retomado mi vida normal”

Desde que le dieron el alta a finales de abril “han pasado cuatro meses, pero todavía no he retomado mi vida normal”, afirma.

No tiene síntomas físicos y las radiografías muestran que sus pulmones funcionan normalmente pero todavía le preocupa el impacto a largo plazo del covid-19 en su salud.

Ver a un psicólogo y tomar medicamentos la ayudó, pero cuando llegó la tercera ola de infecciones de Hong Kong en julio, se sintió más estresada. “Me preocupa si todavía tengo el virus en mi cuerpo y si existe la posibilidad de que me vuelva a infectar”, explica. "Me siento deprimida e impotente".

Toda la familia enferma

Siu pasó dos semanas confinado en una habitación con otro paciente. Aunque estaba preocupado por sus padres, hermano y sobrina, no podía verlos.

“La gente nos trata como monstruos”

“Cuando salimos del hospital, la gente parecía tenernos miedo y nos trataba como monstruos . Me sentí más aislada que nunca”, narra.

Sus vecinos no querían subir al ascensor con ellos y los amigos no la llamaban. Desde entonces viven aislados de la gente. Ella se siente ansiosa y deprimida. “No quería conocer gente y no quería hablar de eso. Tengo miedo de que la gente sepa sobre la infección de mi hijo y lo discrimine”, admite al citado diario.