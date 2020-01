Un estudio confirma que las personas que son altruistas sienten menos dolor

Las personas que son altruistas sienten menos dolor. Es la conclusión de un grupo de investigadores chinos cuyo trabajo ha sido publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences , tras realizar un experimento con voluntarios. Ya investigaciones previas demostraban que involucrarse en comportamientos altruistas (extender la amabilidad a los demás sin esperar nada a cambio) provocan que las personas se sientan bien, pero no por nada moral sino porque el cerebro produce sustancias químicas como la dopamina que aumentan los buenos sentimientos. Ahora, los investigadores han descubierto que participar en tales actividades también puede atenuar la sensación de dolor.