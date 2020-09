Un estudio apunta a la correlación entre los positivos por covid19 en EEUU y las cenas en restaurantes

La expansión del coronavirus en todo el mundo continúa multiplicando también de forma paralela los esfuerzos de la comunidad científica por intentar entender cada vez mejor el comportamiento del SARS-CoV-2. En el camino hacia nuevas estrategias y nuevos tratamientos que, a la espera de una vacuna segura y eficaz, permitan poner freno a una pandemia que deja ya más de 28 millones de casos y más de 906.000 muertes en todo el planeta, los expertos no paran de trabajar en proyectos y estudios que lleven a una reducción del impacto del virus.

Un dato reseñable

Sin embargo, en el resto de cuestiones no encontraron unos datos especialmente reseñables en la comparativa salvo en uno que sí les ha llamado poderosamente la atención y sobre el cual han establecido una correlación significativa: entre los participantes, los positivos por covid-19 q ue contestaron haber estado cenando en un restaurante los 14 días previos a experimentar síntomas son prácticamente el doble que los negativos , dejando entrever que ello pudo haber sido un factor de riesgo trascendente.

Limitaciones en el estudio: faltan más evidencias

No obstante, esta conclusión hay que interpretarla con mucha cautela y, ante todo, desde la perspectiva de que el estudio presenta importantes limitaciones . Entre ellas, por ejemplo, una muy evidente: la cuestión relativa a la cena en los restaurantes ni siquiera ahonda al respecto de si se efectuó en un interior o en un exterior. Tampoco analiza si esa cena se efectuó con una, dos o diez personas, ni en qué contexto y bajo qué condiciones , en definitiva, se efectuó dicha cena.

“Las mascarillas no pueden utilizarse correctamente mientras se come y se bebe, mientras que ir a comprar u otras numerosas actividades de interior no excluyen el uso de mascarilla”, apuntan.