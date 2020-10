Un estudio realizado por científicos de Estados Unidos, Noruega y Reino Unido ha llegado a la conclusión de que los hombres que miden más de 1,80 metros tienen más riesgo de ser contagiados por coronavirus. Los investigadores creen que las probabilidades de contagiarse también aumentan en mujeres , aunque no han obtenido pruebas suficientes para afirmarlo categóricamente. Para obtener estos resultados han analizado los casos de 2.000 pacientes.

Sin embargo, el resultado ha creado escepticismo en la comunidad científica. El profesor de medicina de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) , Paul Hunter, ha señalado el que para él ha sido el principal error en la investigación: "El estudio parte de hipótesis múltiples. Cuantas más hipótesis haya, más probabilidad de que se presenten relaciones surgidas por mera casualidad. Este análisis no proporciona evidencias convincentes que unan coronavirus y altura”, ha explicado.

Transmisión de aerosoles

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el 9 de julio la posibilidad de que el coronavirus permaneciera en el aire. Sin embargo, no ha emitido una postura definitiva respecto al tema tras reconocer “que no puede descartarse la teoría, pero que no se ha demostrado esta manera de transmisión”.