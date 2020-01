Un estudio revela que el consumo de arándano rojo puede reducir la hipertensión

No obstante, cabe destacar que el estudio concluyó que el jugo de arándano rojo no previno la elevación de la presión arterial relacionada con la edad típica de la cepa animal hipertensa. "Estos hallazgos experimentales necesitan evidencia de estudios clínicos comparativos en individuos sanos con presión arterial ligeramente elevada a quienes, en este punto, se les ha brindado orientación nutricional y de estilo de vida en lugar de terapia farmacológica. El jugo de arándano rojo no sustituye la medicación, pero es un buen suplemento dietético", determinaron los investigadores.