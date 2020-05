Los exámenes de conducir en época de coronavirus: mascarillas, guantes y solo un alumno por vehículo

Los exámenes teóricos, con distancia de seguridad en las aulas

Exámenes prácticos, con mascarillas, guantes y un solo alumno

Los alumnos y los profesores deberán llevar obligatoriamente guantes y mascarilla. En el momento en el que la acumulación de faltas o una falta grave declare la prueba no apta, se acabará el examen para no prolongar el contacto social.

Micrófono de uso individual para los exámenes de moto

Quedan prohibidos los equipos en los que el examinador tenga que colocárselos en los oídos, o con micrófonos muy próximo a la boca, a no ser que se pueda garantizar su total higienización.

Las autoescuelas, con un tercio del aforo y con mascarillas para alumno y profesor

Según la orden, estos centros podrán reanudar su actividad presencial, siempre que no se supere un tercio de su aforo. No obstante, deberán priorizar, siempre que sea posible, las modalidades de formación a distancia y online.