Alfredo Corell, inmunólogo: "En una semana estaremos venciendo esta curva, en cuanto a la incidencia"

Los positivos en España aumentan casi cada día. Muchos se preguntan cuándo diremos adiós a esta sexta ola . "Los datos son todavía preocupantes. Tenemos millones de personas contagiándose en estas semanas, además hemos descubierto algo que no sabíamos hasta hace un mes y es que hay reinfecciones . Personas que habían pasado la covid con otras variantes se han reinfectado con ómicron", destaca el experto.

"Pero también son momentos de esperanza. Porque la incidencia acumulada a 14 días a superado los 3.000 puntos, pero tenemos la IA a 7 días por debajo debajo de 1.500 casos, que es el 50% . Esto es un buen indicador de que empieza ya el declive de esta curva. Tenemos un 13% de hospitalización covid, que no es mala cifra, pero un 25% de UCI, que es preocupante . Hay tensión en los hospitales", añade el doctor Corell.

Las residencias de ancianos están registrando también más casos por ómicron . En un centro de mayores de Vigo se han contagiado recientemente la mitad de los usuarios, 80. Por suerte, su situación es leve , de no ser por la vacuna el escenario podría ser diferente.

" Ómicron es una variante que se transmite muchísimo y se calcula que media Europa se va a contagiar en pocas semanas. Esto va a dar una buena inmunidad natural a todo el continente, por lo que es un dato positivo. Y dentro de que no podemos relajarnos , porque hay tantos casos que también se dan hospitalizaciones y decesos, sabemos que es una variante más suave, menos letal. Los que la están pasando y que están vacunados, o que han pasado ya la infección , normalmente tienen una experiencia de tres o cuatro días de reacción catarral. Esos son los días que tardan las defensas de nuestras células de la sangre en poner en marcha una respuesta inmune frente a ómicron", detalla el experto.

Lo que está claro que es que esta pandemia nos debe fortalecer contra lo que venga. "Esta pandemia nos tiene que hacer crecer. Nadie tenía inmunidad contra el virus y ya la vamos teniendo todos. Más fuertes en inmunidad vamos a ser. Me gustaría que ganaramos también en solidaridad: se ha planteado la vacunación en ámbito nacional o continental. Mientras no esté todo el planeta inmunizado, no podemos descartar que vaya a aparecer una nueva variante en un país sin inmunizar y nos haga temblar", concluye el doctor Corell.