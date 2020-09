Italia mantiene el estado de emergencia. El foco del virus en Europa logra frenar la segunda ola. Pekín y Melbourne actúan si demora contra los rebrotes en localidades y logran resultados. Durante los meses de marzo, abril y mayo, España fue uno de los países con mayor número de casos de coronavirus y fallecimientos por esa causa, en proporción al número de habitantes. En este momento, España lidera el número de infectados y de muertes registradas en Europa durante las últimas dos semanas. Ya no hay duda de que nos encontramos inmersos en una segunda ola de la pandemia. La situación es muy preocupante. The Conversation cuenta el análisis de dos expertos, Ignacio López-Goñi , catedrático de Microbiología, Universidad de Navarra y Juan Ignacio Pérez Iglesias , catedrático de Fisiología, Universidad del País Vasco para desgranar los fallos que hemos cometido.

En los últimos meses se han publicado dos artículos, en The Lancet y The Lancet Publich Health sobre la necesidad de evaluar de forma independiente la respuesta de España a la crisis de la COVID-19. ¿Por qué España se encuentra en una situación tan mala? ¿Qué se ha hecho mal para liderar el ranking de países con peores datos? ¿En qué hemos fallado? Las pandemias son muy difíciles de controlar; si no, no serían pandemias. El nivel de incertidumbre ha sido muy alto y, por ello, no ha sido fácil tomar decisiones.