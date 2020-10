Los expertos descartan las 'olas' de coronavirus y hablan de epidemia continua

El aumento de contagios diarios por coronavirus está despertando de nuevo la preocupación entre las autoridades. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comentó recientemente que varios puntos de España se encuentran con transmisión comunitaria , como la Comunidad de Madrid, y advirtió de que "aún no hemos llegado al invierno", cuando se prevé un mayor incremento de casos. Desde hace semanas se habla de la segunda ola de covid19, pero los expertos no se atreven a poner una fecha 'final' para esta segunda oleada. Para muchos, las olas se están "encadenando" sin dar un respiro , dando lugar a una epidemia continua.

José Luis Alfonso Sánchez , jefe del servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Valenci a, también se manifiesta en la misma línea . Según el sanitario, solo se puede hablar de ola cuando se vislumbra un pico de subida y otro de bajada. Algo que, a su parecer, no ocurre y no ocurrirá hasta que no se vacune lo suficiente como para que existe "contención de grupo".

La inmunidad "parece que no se mantiene" a los tres meses

Además, según explica José Luis Alfonso Sánchez se ha descubierto que no hay un gran porcentaje de recuperados debido a que a los tres meses "parece que no se mantiene la inmunidad". "En epidemiología utilizamos tres conceptos: casos susceptibles, infectados y recuperados. Pero los casos que han pasado la infección del SARS-CoV-2 no se consideran recuperados si tienen más de tres meses porque no mantienen la inmunidad", precisa.