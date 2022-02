Reino Unido ha decidido levantar el autoaislamiento para los positivos por covid, una medida que España todavía no se plantea pero que será la forma de convivir con el virus en un futuro no tan lejano . Sin embargo, hay división de opiniones sobre cuándo se podrá tomar en nuestro país esa decisión.

A pesar de que conocemos lo duro y cansinos que resultan los aislamientos, no compartimos las prisas británicas por eliminarlos. Roger Paredes, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Can Ruti, en Badalona (Barcelona), advierte de que hacer como que el coronavirus no existiera y que todo el mundo se infecte "es una lotería", lo que considera que "es ya ir demasiado lejos".