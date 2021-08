Muere contagiada por covid una mujer de 58 años rechazo la vacuna en Elda

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, se ha hecho eco de esta información publicada, que recoge en su cuenta de Twitter, a la que ha añadido el siguiente mensaje: "La vacuna es nuestro principal activo contra la #COVID19. Cuando te citen, no tengas dudas, vacúnate ".

Según fuentes de la Conselleria de Sanidad, el 1% de la población de la Comunitat Valenciana ha rechazado vacunarse de forma "explícita" por diferentes motivos y no únicamente por ser negacionistas .

Tras esta llamada, ha explicado Barceló, todavía quedarán alrededor de 80.000 personas que no han sido citadas al no disponer de teléfono móvil, por lo que Sanidad no se ha podido comunicar con ellas a través de SMS. En estos casos, serán los equipos de Atención Primaria quienes contactarán con estas personas a través de teléfono fijo.