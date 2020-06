Fernando Simón: "Los datos de fallecidos están generando algunos problemas y entiendo que haya algún estupor"

Asegura que "no es muy lógico que haya diferencias" con los datos de las comunidades autónomas

En los últimos 7 días se registran 34 murtos pero avisa que una comunidad ha tenido "problemas" y "podría haber más"

Sanidad registra cero muertes por COVID-19 en España por segundo día consecutivo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido para hacer el análisis diario del balance del coronavirus en España, que este martes, por segundo día consecutivo, no registra ni un solo muerto por COVID-19.

La evolución de la pandemia en nuestro país “mantiene la misma tendencia” favorable “que se está observando en las últimas semanas”, ha dicho el epidemiólogo, indicando que con fecha de ayer se diagnosticaron 137 nuevos casos, mientras que han sido 247 los que se han detectado con inicio de síntomas en los últimos 7 días.

En este sentido, ha recalcado que, gracias a la mejora de los sistemas de vigilancia y la capacidad de respuestas de las comunidades autónomas, “estamos siendo capaces de detectar más de lo que detectábamos hace una semana”, lo que, ha dicho, en un estudio comparativo podría significar una evolución incluso mayor, habida cuenta de que pese a que se realizan más pruebas los casos no se están incrementando.

Además, como ha dejado claro también en comparecencias anteriores, los posibles brotes que han ido surgiendo en el país hasta el momento han sido detectados “de forma precoz”, lo que ha posibilitado “actuar de forma rápida” y “quirúrgica”. No obstante, y tras analizar la situación internacional, donde ha habido rebrotes en algunos países como Corea del Sur, Japón o Singapur, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha aseverado que “tenemos que tener todavía mucho cuidado”. “El control de la epidemia está cerca, pero lo cierto es que mientras no se haya controlado del todo, mientras no consigamos valorar el impacto de los casos que vayan importándose a partir de otros países va a ser difícil valorar cómo será la evolución de la epidemia en los próximos meses. Dicho esto, por ahora vamos bien, pero a medida que vamos abriendo las restricciones a la movilidad de las personas y vamos incentivando de alguna manera que vuelvan los turistas a España… tenemos que tener mucho cuidado y valorar muy bien y con mucho detalle lo que va pasando”, ha dicho.

Más allá, ahondando en las cifras, Fernando Simón, ha informado de que también continúa mejorando la situación hospitalaria y tenemos menos ingresados en las UCI que el viernes pasado. En concreto, en los últimos 7 días se han producido solo 11 ingresos.

Más "problemas" respecto a la cifra de fallecidos

Por otra parte, en lo relativo a los fallecidos, en ese mismo intervalo, con fecha de defunción en los últimos 7 días Sanidad registra 34 muertos; un dato que ha dicho que se debe tomar “con precaución”, subrayando que “con alguna comunidad autónoma" creen que "ha habido algunos problemas a la hora de cargar los datos y podría haber algunos fallecidos más”, algo que comprobarán, ha dicho, “a lo largo del día” y que “se reflejará mañana”.

En este sentido, los periodistas, en la clásica ronda de preguntas al término de su análisis, han vuelto a ser incisivos al respecto del baile de datos que está habiendo con esas cifras de decesos, cuestionando cómo se registran cero muertes por segundo día consecutivo cuando algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Asturias o Madri, sí están notificándolas en las últimas 48 horas. La respuesta de Simón, no obstante, ha sido franca y clara: “Sí que es cierto que los datos de fallecidos están generando algunos problemas y entiendo que haya algún estupor o alguna duda”, ha dicho, asegurando que no encuentra “lógica” la discrepancia con los datos de las comunidades autónomas desde el punto de vista de que los datos que ofrece el Ministerio son los que, precisamente, las comunidades les dan: "Los datos son los que nos dan las comunidades autónomas. Nos las dan hasta las 12 del mediodía y puede ser que si realizan algunas modificaciones no las recojamos hasta el día siguiente”, ha manifestado.