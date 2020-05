Simón: "Las franjas horarias desaparecerían en la fase 2, pero se ha propuesto que se mantenga una para los mayores"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias , Fernando Simón , ha comparecido como cada día para analizar la evolución de la pandemia del coronavirus en España, donde este jueves se han registrado 48 nuevas muertes con COVID-19 y 344 nuevos positivos ; unas cifras que, no obstante, no cuentan con la actualización de los datos de Cataluña debido a que se están validando y verificando con el fin de obtener la información más precisa y oportuna.

"Se está haciendo una detección muy buena"

"Cribados masivos entre los sanitarios"

¿A qué colectivos corresponden los nuevos casos?

A este respecto, y ante las cuestiones de los periodistas, Fernando Simón ha detallado que “los nuevos infectados o nuevos detectados como casos infectados en estos últimos días vienen fundamentalmente de varios colectivos: un grupo importante están viniendo de esos cribados en colectivos sanitarios o las residencias de mayores y algunos centros sociosanitarios. Estos cribados están detectando algunas personas que vienen asintomáticas que, o bien se había curado hace tiempo o presentaban algunos alguna sintomatología, pero que llevaban ya un tiempo de evolución y con estos cribados se les ha detectado ahora mismo. Todos estos casos, si bien tienen una PCR positiva en su mayoría, sí que es cierto que ahora mismo ya hay alguna información científica que nos indica que a partir de los primeros días de infección, --día 14, día 15--, la probabilidad de transmisión posterior es mínima o cercana a cero. No podemos decartar que exista en algún caso, pero es cierto que esas PCR que se detectaban como positivas, luego los virus en algunos de los pacientes que incluía este estudio no crecían en un cultivo; no podían infectar o producir enfermedad en otras personas. Eso es un estudio, tenemos que esperar a que salgan otros. En Ciencia un solo estudio no es concluyente, pero lo cierto es que hay cada vez más evidencia indicando que estas PCR tardías no indican capacidad de infección”, ha explicado.