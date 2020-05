Fernando Simón justifica cancelar la reunión evangelista y no el 8M porque era de 120 países y algunos de alto riesgo

“Sabemos también que en los últimos 7 días los que han iniciado síntomas son 243 . Además, 10 de las 19 comunidades autónomas o ciudades autónomas han notificado 5 o 9 casos. Entre los 194 diagnosticados ayer ha habido 7 comunidades que no han notificado ninguno y cuatro que han notificado 1 o 2 con diagnóstico a fecha de ayer”, ha precisado, dejando claro que “ cada vez hay más territorios en una situación realmente favorable en el proceso de evolución de la epidemia”, lo que, ha dicho, permite valorar con mucha más precisión “la situación de desescalada ”.

En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha advertido que los reajustes de este tipo se van a seguir produciendo durante "varios días". "Todavía tenemos algunos cientos de fallecidos, --dentro de los 27.117 que tenemos ahora ya ubicados--, que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia. Algunos de ellos son fallecidos antiguos; otros se retirarán de la categoría de fallecidos por coronavirus porque al final, probablemente algunos de ellos no se ha confirmado el diagnóstico; y otros tenemos que reajustarlos", ha detallado, indicando que, no obstante, las cifras respecto al total de fallecidos no va a introducir un "cambio fundamental" respecto a los duros datos ya contemplados.