Fernando Simón: "No me sorprendería que la solicitud de Madrid pueda avalar el paso a la siguiente fase"

Nueva forma de presentar los datos

La letalidad ha bajado a un 2%

"Tendremos una idea clara de los sanitarios que se van infectando"

¿Pasará Madrid a Fase 1?

“En este proceso 3 días son un mundo. Si Madrid presenta hoy su solicitud se presenta un periodo de discusión que va a durar hasta el momento en que se tome la decisión. Intentamos favorecer al máximo el que se obtenga toda la información necesaria para valorar de la mejor manera. Tratamos de tener tiempo suficiente para decidir. No es bueno recibir datos media hora antes de tomar la decisión. Es cierto que la solicitud llegará hoy y valoraremos hasta el momento de decisión”, ha dicho, reconociendo la rapidez con la que se está trabajando para la implementación de cuestiones relativas al seguimiento de casos y la identificación precoz, entre otras cuestiones fundamentales. “No me sorprendería que la solicitud de Madrid pueda avalar el paso a la siguiente fase si los datos son adecuados, las propuestas para su implementación se han llevado a cabo etc. Sí que es factible que la puedan proponer”, ha asegurado.