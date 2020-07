Simón: "La situación en España ahora mismo no es en absoluto comparable a lo que se vivió en marzo y abril”

La edad media ha bajado a 45 años en mujeres y 41 en hombres

Todo ello, ha dicho, se ha de interpretar con cuidado: en primer lugar, esto no significa que entre los nuevos casos vinculados a personas más jóvenes no haya cuadros muy graves . “Ahora mismo tenemos cuadros de pacientes jóvenes con cuadros graves ingresados en UCI. No era lo habitual pero ahora mismo a medida que el grupo de población de riesgo se está trasladando a personas jóvenes estamos viendo cuadros graves, con un porcentaje muy inferior, obviamente”, ha precisado Simón. Y en segundo lugar, esto “ tampoco quiere decir que no haya todavía personas mayores que se infecten ”. “Son muchas menos, pero sigue habiendo personas mayores que se infectan. Aunque en mucho menor grado que en meses anteriores seguimos teniendo brotes en residencias”, ha subrayado, explicando además durante la comparecencia que, dada la especial vulnerabilidad de estas personas, basta un caso en una residencia para que se hable de un brote.

483 brotes activos

Reconociendo el incremento de casos, Fernando Simón ha dejado claro que “ tenemos transmisión comunitaria ” y “ el virus no ha desaparecido ni desaparecerá hasta que no haya vacuna”.

No obstante, Simón ha señalado que “hay brotes con alto riesgo de generar transmisión comunitaria ”, y ha precisado los porcentajes que se asocian a cada ámbito: “Un 34% de los brotes son en el ámbito social: brotes familiares , asociados a fiestas familiares y locales de ocio. El mayor número son los brotes familiares, pero estos son los pequeños (en cuanto a número de casos). Tenemos 90 con 170 casos. Además 30 brotes, un tercio de los del ámbito familiar, son asociados a locales de ocio , pero estos representan 1.100 casos nuevos , bastantes más que los familiares. No presentan un problema de gran magnitud pero es verdad que son muchos más y mucho más difíciles de rastrear los contactos y la movilidad de las personas. Son menos, producen más casos , pero sobre todo es mucho más complicado su control ”, ha advertido, señalando que por estas razones “hay que prestar una especial atención” a estos brotes.

No hay una segunda ola

“Hablar de que estos brotes representan más que esos brotes ahora mismo no es sensato. Si pueden venir segundas olas más adelantes no lo sé. Si esto lo es… desde luego no lo parece. Que lo queramos llamar de una manera u otra eso ya depende de cada uno las palabras que utilice. Pero ahora mismo lo que tenemos son brotes. Creo que hay que ser sensatos y no tratar de utilizar nombres llamativos cuando no tenemos información suficiente para apoyarlo”, ha señalado, afirmando con rotundidad: “La situación en España ahora mismo no es en absoluto comparable a lo que se vivió en marzo y abril”.