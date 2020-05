Simón: “En una situación de escasez de mascarillas fuimos muy prudentes con medidas que no se podían aplicar”.

En Madrid solamente 49 casos han iniciado síntomas en los últimos 7 días

¿Por qué no recomendaron mascarillas antes?

Por último, Simón se ha referido al uso de las mascarillas, --ahora obligatorias tanto en espacios cerrados como en la vía pública siempre que no se pueda mantener una distancia de seguridad de 2 metros con otra persona--, para aclarar por qué no se han recomendado antes: “Muchas veces a los epidemiólogos, a los técnicos, a los expertos, a los científicos, se nos achaca un poco de inocencia al proponer medidas de control. Es cierto que a veces hemos podido proponer medidas poco realistas. En esta ocasión, desde que inició la epidemia hemos tratado de ser siempre muy realistas a la hora de proponer medidas de control. Durante un periodo en todo el mundo había un problema importante en el mercado para poder acceder a los equipos de protección necesarios. Por tanto, teníamos que tener mucha prudencia al recomendarlos o no. A nivel poblacional la medida más importante es la distancia de 2 metros. Es la medida más interesante. El lavado de manos y la etiqueta respiratoria. El uso de las mascarillas nos ayuda mucho, desde luego, pero no es el factor clave. Cuando no se pueden mantener la distancia y esas medidas, sí que es más importante. En una situación en que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino toda la Unión Europea, éramos muy prudentes con medidas que no se podían aplicar”, ha sentenciado.