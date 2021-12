Fernando Simón, sobre la tercera dosis: "hay evidencias de que quizá no sea necesaria para todos"

Sobre la campaña de vacunación infantil, que arranca mañana para 3,2 millones de menores, de 5 a 11 años, ha querido recordar que aunque " no es necesario obligar a la vacunación , vamos a tener un número suficiente de niños vacunados como para controlar aún más la transmisión en nuestro país". Ha querido recordar a los padres que "no deben tener miedo" de las vacunas infantiles. Si se ha propuesto vacunarles, ha añadido, "es porque ha habido estudios muy estrictos y un riesgo beneficio claro".

Durante su intervención, Fernando Simón ha explicado que las vacunas contra la covid-19 de las que se dispone a nivel global "no son suficientes para los 7.800 millones de habitantes del mundo. Hagamos la distribución que hagamos, nunca va a ser igualitaria ni equitativa, siempre va a haber sesgos".



La solución no es "un blanco o negro, ni una decisión clara de tomar", sino que puede haber varias alternativas, desde la liberalización de patentes, acuerdos con los países en desarrollo para producir allí las vacunas o financiaciones a fondo perdido, pero ha preferido no decir "cual es buena" porque no piensa que "todas sean perfectas". Una decisión que no es "fácil", pero que hay que afrontar cuanto antes. La inequidad en el acceso a las vacunas es "clara" y hay que "buscar alguna solución" para limar esa diferencia, ha concluido.