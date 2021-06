Es un paso más en la optimización de la humanización es una de las líneas de actuación de la Sanidad valenciana. Le cuesta hablar porque el covid no es, ahora que estamos flexibilizando medidas, una broma. Ni mucho menos. Fernando no es el único que lo sabe. David está vivo gracias a un pulmón artificial y a la sabiduría de la ciencia. Y no son los únicos.