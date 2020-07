La fiebre del sábado noche nos puede costar muy cara: siguen los rebrotes

Acompañamos a una patrulla policial en Sanxenxo (Pontevedra) en busca de la mascarilla sin poner. Imprescindible para disfrutar del nuevo ocio nocturno que este fin de semana abría sus puertas pero no sus pistas ni su aforo máximo. Al menos en teoría. Y vemos de todo. Con España viendo cómo crecen los brotes provocados en reuniones familiares, bares y locales de ocio, o fiestas privadas. Los pacientes son cada vez más jóvenes. El carpe diem no se va de su mente. Y los casos de coronavirus no acaban de ceder.