'Fiesta del coronavirus': las autoridades alertan de jóvenes que se reúnen para contagiarse y hacerse inmunes

En estas reuniones, personas no infectadas se mezclan con una persona positiva por COVID-19 para contraer así la enfermedad y 'hacerse inmunes' a ella en el futuro, algo que ni siquiera está demostrado que sea posible, según recoge el medio local NBCNews .

Las autoridades sanitarias han hecho hincapié en que todavía no está claro que una persona infectada no pueda volver a infectarse en un futuro. Todavía se están realzando estudios sobre la posible inmunidad de los infectados, pero hasta el momento no se han obtenido pruebas concluyentes sobre el tema.