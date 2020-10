Los irresponsables no renuncian a las fiestas : en Irún, un grupo se ha enfrentado a la policía

Las fiestas y las concentraciones ilegales se han reproducido este fin de semana por todo el país. Desde las no fiestas de Salvatierra que acabaron en disturbios a intervenciones de la Guardia Civil en Irún o Ejea de los Caballeros, en Zaragoza.

En esta última localidad, a pesar de los intentos por camuflarse, con luz apagada y persianas bajadas para no dar pistas, la guardia civil encuentra a más de 20 personas dentro de un bar . Los agentes identifican a los participantes y proponen más de 20 denuncias por reunión ilegal, no usar mascarilla y por incumplir el horario. Llevan casi un mes confinados y esta semana es clave para el municipio.

En Irún, Guipúzkua, los municipales y la ertzaintza, porra en mano, disuelven a otro grupo concentrado. Los bares acaban de cerrar pero algunos no se quieren ir a casa y la tensión crece. Y en Salamanca, el inicio de curso deja calles llenas de universitarios bebiendo aglomerados y fiestas en varios locales donde no se mantienen ni distancia, ni se usa mascarilla. Celebraciones que no cesan a pesar del coronavirus.