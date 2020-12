Los sanitarios alertan ante la llegada de la Nochevieja y el repunte de los contagios de covid

Superado el primer tramo de las fiestas navideñas, aunque no como desearíamos, sanitarios y autoridades ponen en alerta contra los excesos en las celebraciones por temor a los repuntes tras las reuniones de Nochevieja . Los casos de covid no han dejado de aumentar en Baleares, Madrid, País Vasco, Cataluña y Aragón.

Baleares sigue a la cabeza en número de contagio , especialmente en Mallorca, con 607 casos por cada 100. 000 habitantes. Por eso, mañana se imponen nuevas restricciones en la isla que se traducen en el cierre de restauración a las 6 de la tarde y del sector comercial a las 8, excepto en tiendas esenciales. La situación mejora en Galicia y Andalucía, pero no es la tendencia general, porque P aís Vasco, Cataluña y Aragón también repuntan en contagios . Al igual que la Comunidad de Madrid , que amanece este lunes con otras cuatro zonas básicas de salud confinadas : dos en la capital y dos en San Sebastián de los Reyes. Estas áreas tienen una incidencia por encima de los 400 casos de coronavirus.

Las cifras no dan tregua y hay que poner empeño en evitar esa tercera ola que tanto temen los sanitarios. Ellos no se cansan de advertir y dar un mensaje muy claro: "Que las alegrías de estos días no sean lloros en el día de Reyes".