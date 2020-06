Fotos en los árboles en recuerdo por los ancianos caídos en el coronavirus y el horror puede volver

El padre de Fernando fue músico y ebanista. Tenía 93 años y pese a su alzheimer, buena salud. Pero el coronavirus pudo con él en solo una semana. Como a todos los familiares, le queda el pesar de no haberse despedido. Antonia era la madre de Julio. Ambos fallecieron en la residencia de Alcorcón (Madrid). Ahora sus fotografías, junto al que fue su último hogar, pretenden recordar que fueron importantes para muchas personas que ahora viven el duelo de no poder haber dicho adiós, que no son solo un error, que no son una cifra más. No quieren que se olvide que merecían un final más digno, al menos el adiós de sus familiares, algo que ahora en muchos casos ya es factible.