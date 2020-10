Desayunar es importante. Es la primera comida después de un largo ayuno nocturno y precede al resto del día, cuando estaremos activos y gastaremos energía. Pero no todo vale. La fruta es buena, sí, pero hay unas más recomendadas que otras para tomar recién levantado si no quieres que te entre acidez. Te contamos cuáles debes evitar en ayunas.

Cítricos

El ácido cítrico del limón, la naranja o las mandarinas no le sentará bien a tu estómago. Siempre ha existido el mito de que el zumo de limón en ayunas es bueno o ‘détox’, pero lo cierto es que ni ayuda a asentar el estómago, ni previene enfermedades, ni adelgaza. Por el contrario, podrá causarte acidez.

Plátano

Se habla siempre de los beneficios del plátano, ya que se trata de una fruta rica en minerales y vitaminas que le vienen de perlas a nuestro cuerpo sobre todo si vamos a hacer ejercicio. No obstante, hay nutricionistas que no lo recomiendan en ayunas porque puede hacer que te estriñas para el resto del día.

Pera

Piña

En el caso de la piña, depende. En personas con reflujo ácido , indica el portal ' Healthline ' no se recomienda comer piña para desayunar, porque acentuará las molestias de estómago. Lo que ocurre es lo mismo que con el limón, por ejemplo.

Que estas frutas no sean las más aconsejables para incorporar en el desayuno no quiere decir que no debas comer fruta por la mañana. De hecho, los nutricionistas suelen incluir en las dietas una pieza de fruta, además de algo de proteínas y de fibra como unos cereales o pan. Son más recomendables frutas más ligeras como la manzana o los arándanos, ricos en vitaminas y minerales, menos propensas a provocar gases o acidez y otras molestias.