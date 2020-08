El Gobierno lanza una guía con medidas en transporte y alojamiento para evitar el contagio entre temporeros

Dentro de una explotación, los integrantes de una cuadrilla deben estar físicamente separados tanto como sea posible y las cuadrillas no deben mezclarse entre sí.

En el caso de que una persona presente cualquier sintomatología que pudiera estar asociada al coronavirus (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.), no deberá acudir a la explotación hasta que no se haya realizado una valoración médica y tampoco quien haya estado en contacto estrecho con una persona afectada.