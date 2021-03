Hernán, con 48 años y ocho hijos, deliró con que la mafia le había secuestrado en plena lucha contra el covid

Y a finales del pasado año en la reunión anual del American College of Chest Physicians, científicos del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, (Tennessee), mostraron que el 55 por ciento de las 2.000 personas que rastrearon y que fueron tratadas por Covid-19 en unidades de cuidados intensivos (UCI) en todo el mundo habían desarrollado delirio. No es lo común, porque por lo general un tercio de las personas que están gravemente enfermas desarrollan delirio, según un metanálisis de 2015. Es decir, que el coronavirus acentúa esta dolencia.

Hernán creía que había sido secuestrado por la mafia

“Yo pensé que la mafia italiana me había raptado para experimentar. Tenía tres vías en el brazo: una era verde, otra transparente y otra roja. Yo no veía cables, yo lo que veía era la bandera de Italia”, relata Hernán a Nius. “Creía que estaba en un hospital italiano y que me tenían allí para hacer demostraciones a estudiantes. Cada vez que veía llegar a las enfermeras, pensaba que venían a hacer pruebas conmigo. ¡Hasta las escuchaba hablar en italiano!”, relata. Recuerda cómo llegó a arrancarse el tubo - sí, no fue un paciente fácil para las enfermeras, acostumbradas a ver de todo- lo que le obligó a superar la enfermedad sin él en una lucha entre la vida y la muerte.