La hinchazón veraniega se puede evitar: alimentos clave para que no te afecte

¿Te hinchas en verano? No estás solo. Es algo bastante frecuente, sobre todo en las mujeres, y responde a un motivo: la retención de líquidos, también conocido por “edema periférico”. Como sabrás, el ser humano es en casi 60 % agua, y con el calor, el cuerpo se pone alerta para protegerse y no perder esa agua. De lo contrario, nos deshidrataríamos. Aunque no siempre puede evitarse, hay alimentos que ayudan a deshacerse de la hinchazón veraniega.