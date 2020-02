La historia de Steve Walsh, el supercontagiador del coronavirus que se ha curado en cinco días

Desde el hospital, ha lanzado un mensaje: “Me gustaría agradecer al NHS por su ayuda y cuidado, aunque me he recuperado completamente, mis pensamientos están con otras personas que han contraído coronavirus. Tan pronto como supe que había estado expuesto a un caso confirmado de coronavirus, contacté a mi médico de cabecera, NHS 111 y la Public Health England. Me aconsejaron que fuera a una habitación aislada en el hospital, a pesar de no mostrar síntomas, y posteriormente me aislé en casa según las instrucciones. Cuando se confirmó el diagnóstico, me enviaron a una unidad de aislamiento en el hospital, donde permanezco, y, como precaución, a mi familia también se le pidió que se aislara.También agradezco a amigos, familiares y colegas por su apoyo durante las últimas semanas y les pido a los medios que respeten nuestra privacidad".