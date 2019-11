Se queda parapléjico tras contraer una infección en un lago en África

El hombre se encuentra ahora en proceso de recuperación, ya que tiene el 30% de posibilidades de volver a recobrar la movilidad de sus piernas . El trágico accidente ocurrió en agosto de 2017, pero los síntomas no se hicieron visibles hasta octubre de 2018.

Asimismo, Michael, ha explicado que, “ aunque contraje la infección en mi viaje, no pasó nada y pude irme a casa pensando que no pasaba nada ”. Un viaje que realizó con dos amigos más a Zambia y Zimbabwe, antes de visitar Malawi durante cinco días, en los que navegó en canoa.

El parásito puso sus huevos dentro del organismo del hombre , provocando que estos atacasen su columna vertebral, y fallase su sistema inmunológico. Los síntomas comenzaron con una pérdida de sensibilidad en ambas piernas. “Supuse que era solo por el ejercicio, así que no me preocupé por eso. Pero la sensación de fatiga nunca cambió, y en realidad empeoró”, afirmó la víctima.

Pero no fue hasta noviembre, cuando se decidió por acudir a un hospital. En un primer momento los médicos desconocían lo que le sucedía, pero después de varios análisis de sangre: “Determinaron con bastante rapidez que mi sistema inmunitario estaba atacando mi columna vertebral, lo que provocó la pérdida de control de mis piernas. Me pusieron un tratamiento de esteroides seis meses para contrarrestar esto, pero en realidad no sabían qué había causado esto”.