El homenaje de Noé y su famiia a la Natural Killer, 'la célula que mata al cáncer', tras superar una leucemia

En el Día Internacional del Cáncer Infantil , este 15 de febrero, historias como la de Noé , un niño que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda cuando tenía 9 años , dan cuenta de la trascendental y vital importancia de la investigación para la lucha contra la enfermedad. Sin ella, no hay futuro. Sin la investigación, no hay posibilidad de avanzar.

Las Natural Killer, esperanza en la lucha contra el cáncer

‘Cris contra el cáncer’ y la importancia de la investigación

“Sin investigación no hay futuro”

“Nosotros trasladamos aquí dentro los desarrollos que se han hecho en investigación: el ensayo, la prueba-error, el trabajo de años, el pegarte con experimentos, pegarte con publicaciones, con revisores… que tu trabajo sea sólido y robusto para dar el paso final al ensayo clínico y fabricar el medicamento aquí. Esto no tendría sentido de ser ni podría existir sin toda la legión de compañeros que están en el laboratorio investigando. Sin eso nos quedaríamos con lo que hay, con lo que tenemos. Si no se hubiera investigado nos quedaríamos con los tratamientos contra el cáncer de hace una década. Sin la investigación no hay futuro. Si no se investiga, si no hay financiación para investigar, esto se cierra, es imposible continuar”, finaliza.