Un hospital de Murcia, pionero en implantar un sistema de pulmón artificial para pacientes de covid críticos

Un experto apunta que las células madre mesenquimales podrían utilizarse contra la COVID-19

"Numerosos estudios con más de 3.000 pacientes ponen de relieve el gran poder antiinflamatorio de estas células y ya hay experiencias preliminares, realizadas por grupos chinos, que han demostrado la eficacia de la infusión de células madre mesenquimales obtenidas de sangre de cordón umbilical en pacientes con COVID-19", ha señalado durante la 14ª edición del curso 'Cell therapy from the bench to the bedside and return', organizada por la Universidad de Murcia, en colaboración con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Red de Terapia Celular (TerCel) del Instituto de Salud Carlos III.