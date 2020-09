Los hosteleros que cierran a las 22h en Madrid: “Si nos recortan en tiempo, instalaciones y todo, nos llevan a la ruina”

Primera noche de toque de queda para los bares y restaurantes de las zonas confinadas en Madrid por el coronavirus . A las diez, los hosteleros han tenido que echar el cierre. Eso, sumado a la reducción del aforo y la prohibición de servir en barra , es un desastre para los negocios cuando aún no se han recuperado del primer confinamiento.

“De esa calle para acá no está confinado, de esta para aquí sí... Eso es un disparate ”, nos dice el dueño de un bar de uno de las 37 zonas confinadas de Madrid.

Quienes permanecen abiertos no lo están pasando mejor. “Si esa zona de enfrente está confinada, a nosotros nos separa un cruce, el tema es ese, que la gente tiene miedo”, dice el dueño de otro bar, que no tiene obligación de cerrar a las diez de la noche. “La gente se confinan y no salen entonces nos da lo mismo”, sentencia.