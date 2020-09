La imagen del Gregorio Marañón que asusta a todos y que nos recuerda a marzo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará este viernes nuevas restricciones a la movilidad y a la actividad en las zonas más golpeadas por el coronavirus, tras dos jornadas de incertidumbre y después de que el vicepresidente Ignacio Aguado pidiese la ayuda del Gobierno. Además, está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Díaz Ayuso se reúnan "cuanto antes" para atajar el avance del coronavirus en Madrid ante los "momentos críticos" que vive la región que ha vuelto a concentrar el 35 por ciento de los 4.541 nuevos contagios registrados en España en las últimas 24 horas. Restringir la movilidad en las zonas más afectadas de Madrid, como el Puente de Vallecas, es una de las posibles medidas. La indignación entre los responsables políticos de las localidades del sur de Madrid no cesan.

No sabemos de dónde van a sacar recursos para IFEMA

Mar Rocha, portavoz del Colegio de Enfermería de Madrid, vuelve a repetir la realidad de la falta de enfermeros en estos momentos. "La atención primaria está totalmente colapsada ahora mismo. Nos encontramos con un gran número de profesionales de baja tras los meses más fuertes de la pandemia. Ahora hacemos el rastreo, la demanda programada, la atención domiciliaria...". Y ante la posibilidad de que IFEMA vuelva a abrirse y recordarnos los peores momentos de la pandemia es escéptica. No porque no se pueda montar en 48 horas sino porque "no sabemos de dónde van a sacar los recursos para el hospital de Ifema o el futuro hospital de pandemias", ha añadido. "Para poder atender con garantías a los pacientes, debemos ser suficientes en número".