Los imnunólogos no creen que las autoridades tengan que obligar a la gente a vacunarse contra el covid

En la presentación del I Simposio internacional de Inmunología y Salud 'A-WISH ', que se celebra entre hoy y mañana en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), López Hoyos ha incidido en que la manera de contener los contagios son las medidas higiénico-sociales y no la vacunación, sobre todo el uso de las mascarillas, la ventilación en interiores y la distancia social .

No obstante ha afirmado que la alta tasa de vacunación en España ha provocado una tendencia al "relajamiento" que no se corresponde con la situación real, ya que "mientras que el planeta no esté vacunado de forma masiva pueden aparecer variantes", y ha hecho un llamamiento a las sociedades más avanzadas para que contribuyan a vacunar a la mayor parte de la población mundial.