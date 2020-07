La inconstitucionalidad de un estado de alarma autonómico

Cuando la Generalitat publicó una resolución -es decir, un mandato sin rango de ley- que ordenaba el confinamiento de decenas de miles de personas, la juez de instrucción número 1 de Lérida emitió un Auto que lo anulaba por tres motivos: suponía un estado de alarma encubierto -luego invadía una competencia estatal-, no establecía un límite temporal -recuérdese que incluso el Estado de Alarma tiene un plazo máximo inicial de 15 días- y no se había acreditado su proporcionalidad -no se aportaban suficientes datos médicos ni se acreditaba la insuficiencia de medidas menos lesivas-.