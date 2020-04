Informativos Telecinco entra en la UCI: "Cuando cerramos los ojos por la noche se nos viene los pacientes que no lo superaron"

José Manuel Álvarez, Anestesista en la UCI de la Clínica Universidad de Navarra tiene claro que hay muchas cosas duras en el día a día de esta batalla en la que los sanitarios no paran de jugarse la vida. "Cuando cerramos los ojos por la noche se nos viene los pacientes que a lo mejor no han salido adelante y siempre te quedas con la sensación de si has podido hacer algo más".