Inhabilitan a dos dentistas por poner 5 implantes fuera de la encía a una paciente

Las condenadas, Saida C. A. y Stephani S. B. le provocaron daños severos a la víctima, y deberán pagar unas multas de 1.080 euros, indemnizar a la paciente con 2.800 y correr con las costas procesales .

Pero aun así la sentencia no es firme y las partes pueden recurrirla ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. De hecho, pese a la condena, la acusación particular ya ha anunciado que tiene intención de impugnar el fallo, ya que este no considera probadas ni las secuelas ni los daños morales por los que reclamaba casi 35.000 euros.