Haber pasado el coronavirus y la primera vacuna pueden dar como resultado una gran inmunidad

Que pasar el coronavirus te proporcionaba cierta inmunidad era ya algo conocido por la comunidad científica internacional. Sin embargo, después de los múltiples casos de reinfecciones registrados en todo el mundo, quedó demostrado que el hecho de haber superado una vez el covid19 no es garantía de que un paciente no tendrá que volver a hacerle frente.

El estudio llevado a cabo por este hospital neoyorkino ha demostrado que las vacunas resultan producir mayor inmunidad en aquellas personas que ya han superado la enfermedad. Esto no significa que si has pasado la enfermedad no hace falta que te vacunes sino que, si lo haces, la inmunidad que obtendrás será superior a las personas que no han tenido coronavirus.