Inteligencia artificial para predecir los resultados de la inmunoterapia

La IA consigue extraer mucha más información de un TAC

En esta línea, la doctora agrega: "Esta herramienta no invasiva permitiría realizar un seguimiento más adecuado de la evolución del tumor y del tratamiento a lo largo del tiempo y, además, permite evaluar el tumor en su totalidad, no solo en los puntos de biopsia". Pérez también destaca que la radiómica, al tratarse de un sistema no invasivo, hace posible la monitorización de la enfermedad, lo que ayudaría a mejorar el conocimiento del cáncer.