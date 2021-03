Los científicos ya estudian los beneficios de mezclar las vacunas contra el covid

Las farmacéuticas responsables de las vacunas contra el covid que han sido aprobadas ya por las diferentes agencias del medicamento no lo recomiendan, pero la mezcla de dosis de varios compuestos está comenzando a ser vista con buenos ojos por parte de algunos responsables de salud pública, y también de algunos científicos. De hecho, hasta ahora no se mezclaban y cuando ha ocurrido, como se ha dado en varios casos documentados, se debió a un error en el proceso de vacunación.



Pero el pasado mes de enero, en el Reino Unido, se dio luz verde a la mezcla de compuestos si, en el momento de que un paciente tuviera que recibir la segunda dosis no estaba disponible la vacuna que se le administró en la primera. Es el protocolo que ase aplica en el país, a pesar de que no había todavía ningún estudio que avalara la efectividad ni la eficacia de este proceso. Pero eso puede cambiar en las próximas semanas.