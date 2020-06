Un médico de Formentera niega la existencia del coronavirus: "No hay que usar mascarillas"

El Aréa de Salud de Baleares estudia expedientar a Ángel Ruiz-Valdepeñas, un médico que trabaja en el servicio de Urgencias de Atención Primaria del Centro de Salud de Formentera y que se ha visto envuelto en la polémica al afirmar que el coronavirus no existe y que, por tanto, "no hay que usar mascarillas" .

Además, para asistir a esta protesta del pasado fin de semana en Madrid, el médico tuvo que viajar a Ibiza y coger un avión pese a que todavía no están permitidos los viajes a distintas comunidades autónomas para este tipo de actos.

En la manifestación, Ruiz-Valdepeñas afirmó también que "en montones de hospitales en España y en el mundo los servicios dedicados al Covid-19 prácticamente no tienen pacientes o son muy leves".

De este modo, el médico manisfestó que "no hay pandenia" y que "ahora hay que vivir en la normalidad" y añadió: "No tienen ningún sentido la mascarilla ni el distanciamiento social y yo me juego mi título para afirmarlo".