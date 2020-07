Mario e Ismael, los 'cerebros' que han logrado parar al coronavirus en Asturias rastreando hasta las esquelas

No quieren que se personalice el éxito porque son un equipo y todos van a una como bomberos ante un fuego. "Destaco el valor de todos los que trabajamos , es un trabajo colectivo, de todas las personas, toda la Consejería. No me gusta personalizar. Todas las direcciones y todos los directores estuvieron trabajando con el coronavirus . Es un esfuerzo de todos a una dirigidos por la dirección de Salud Pública. En Atención Primaria se dejaron la vida y la piel . La respuesta del sistema sanitario es total y en equipo". Es lo primero que deja claro Mario Margolles , que lidera el servicio de vigilancia del Principado junto a Ismael Huerta.

"Si las fronteras están abiertas, tanto las interiores como las internacionales, es lógico que se den casos. La gente se mueve a Madrid, a Barcelona... Este caso parece ser que vino de Barcelona y lo hemos detectado rápidamente, a los 10 minutos prácticamente de salir positivo. No hay transmisión comunitaria en Asturias . Este último caso viene de fuera, eso nos refuerza a decir: ¿Podemos tener un foco a partir de este caso? Puede ser, si no se actúa bien, pero si se actúa rápida y coordinadamente va a estar parado. El número de personas que haya podido contactar este caso es relativamente limitado. Hablamos de promedios máximos de 8 o 9 personas, nada más", explica el doctor Margolles.

"Al inicio de la pandemia fuimos como bomberos a por cada foco"

Hacer pruebas de PCR permite detectar infecciosos y aislarlos

Los riesgos de Asturias ahora

Asturias es todo un ejemplo. Única comunidad al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sin diagnosticados en un periodo completo de incubación (14 días). " El único riesgo que tiene alguien en Asturias es que le venga alguien de fuera y le traiga el virus, es la ventaja de haber pasado el período de incubación sin casos . Las zonas con más riesgo son los lugares de más concentración de turistas, que llegan sobre todo a la costa, o a ver el patrimonio del Principado. Llegan a Ribadesella, Llanes, Cudillero ... Pero, aunque haya agrupación de gente, si mantienen la propia distancia social y llevan mascarilla, no tendría que haber problema, ya que no hay transmisión comunitaria ahora mismo", comenta.

Cada fiesta tiene un check in de los riesgos

"La posición periférica ayuda, ciertamente. En Madrid y Barcelona sería muchísimo más difícil de controlar. Hemos trabajado muy bien con los rastreos previos, que no aparezcan casos secundarios, con la búsqueda de casos por todos los sitios. E incluso a pesar de esto, no hemos tenido casos. Significa que no existe transmisión comunitaria. Los riesgos sobre todo están en los traslados de las personas, cuando no se mantienen las medidas consideradas eficaces -distancia, mascarilla o evitar aglomeraciones-", detalla.