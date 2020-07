Israel cierra de bares, salas de eventos y gimnasios para detener una violenta segunda oleada

El Gobierno se apresuró a tomar medidas severas con los primeros casos en el país

Superando la barrera del millar diario, algo que no había sucedido durante el primer pico

Durante una reunión de Gabinete , el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, alertó que, de no detenerse rápidamente la propagación del virus, el sistema de salud se podría ver paralizado y no quedaría alternativa que tomar medidas extremas.

"Abrimos demasiado rápido"

"Considerando la cantidad de infectados , el hecho de que están dispersos por todo el país y el que no sepamos donde están los focos de contagio actualmente, ya no podemos controlarlo", confesó ayer Eli Waxman, líder de un panel de expertos que asesora al Gobierno. Según los expertos, si continúa la tendencia actual el país podría tener unos 800 casos severos en tan solo tres semanas y la cifra de muertos, actualmente en 332, podría multiplicarse rápidamente.

Algunos son optimistas sobre la posibilidad de revertir la situación, otros temen que ya sea demasiado tarde, pero todos coinciden en la necesidad de no repetir los errores de los últimos meses: no levantar restricciones tan rápido (principalmente la vuelta a clases), no desoír a los expertos y no dejarse llevar por presiones políticas o económicas.