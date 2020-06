Javier Urra a los jóvenes: "Estoy convencido de que lo harán bien la mayoría y a los que no, la sanción"

Urra cree que “es una situación compleja y difícil ” para los jóvenes, “se les puede pedir responsabilidad, no madurez, pero sí responsabilidad, sigue habiendo muertos y contagios. En sus hogares viven con más gente que pueden ser vulnerables. Las policías deben hacer una labor de supervisión”

El experto en temas de juventud destaca que “los hijos han visto a los padres no solo como padres, ahora quieren verse con sus iguales. Llega las vacaciones y tendremos que plantearnos si se pueden separar, que los hijos vayan a campamentos en la naturaleza, importante para que estén con otros chico, se encuentren bien, hagan deporte y no se centren en el alcohol o embarazos no deseados”