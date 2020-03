José Augusto García, presidente de la SEGG: "Reagrupar a los ancianos en las residencias para evitar contagios está encima de la mesa""

José Augusto reconoce en una entrevista con Informativos Telecinco, tras una reunión mantenida con el Ministerio de Sanidad al respecto, que "en estos momentos no se plantea ese cierre porque además de no haber motivos para ello supondría un conflicto familiar y social de grandes dimensiones". No en vano, el trastorno y las dificultades que supondría para las familias quedar al cuidado de sus mayores necesitados de una atención especial es un reto en el que también trabaja Sanidad.