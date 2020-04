Prueban un kit de bolsillo para autotest del coronavirus con resultado en 45 minutos

Esta nueva opción no requeriría un equipamiento costoso, se trata de un kit sencillo. Además, tampoco necesitaría de los servicios de un laboratorio para procesarlo. "Me puedo hacer uno ahora en mi casa" explicó Chiu, profesor de la Universidad de California a NPR. No obstante, por el momento se necesita un mínimo conocimiento para realizarlo. Su versión para el público tendrá pequeñas variaciones.